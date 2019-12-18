Массовое ДТП забило Невский путепровод двухкилометровой пробкой

В среду, 18 декабря, на Невском путепроводе столкнулись "паровозиком" сразу три автомобиля. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
"Фольксваген", "Рено" и "Ниссан" перегородили дорогу в районе железнодорожной станции "Сортировочная". Путепровод тут же забило крепкой пробкой, растянувшейся на два километра.
Судя по кадрам, серьезных повреждений машины и их водители не получили, однако официальной информации о пострадавших пока не поступало.
Тем временем, на КАД сгорели столкнувшиеся иномарка и автобус.
Видео: Piter.TV
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