Массовое ДТП забило Невский путепровод двухкилометровой пробкой

На дороге столкнулись сразу три иномарки.

В среду, 18 декабря, на Невском путепроводе столкнулись "паровозиком" сразу три автомобиля. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

"Фольксваген", "Рено" и "Ниссан" перегородили дорогу в районе железнодорожной станции "Сортировочная". Путепровод тут же забило крепкой пробкой, растянувшейся на два километра.

Судя по кадрам, серьезных повреждений машины и их водители не получили, однако официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Тем временем, на КАД сгорели столкнувшиеся иномарка и автобус.

Видео: Piter.TV