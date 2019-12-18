На КАД сгорели столкнувшиеся иномарка и автобус

Пострадавших не оказалось.

В среду, 18 декабря, проезжающие по КАД автолюбители увидели сразу два полыхающих транспортных средства. Как сообщили в петербургском МЧС, на 35-м километре внутреннего кольца автодороги столкнулись легковушка "Хендай" и автобус "ПАЗ", в котором на КАД привезли дорожных рабочих. В результате удара обе машины вспыхнули огнем. Сильное пламя ликвидировали прибывшие спасатели.

Отмечается, что пострадавших в зрелищном происшествии не оказалось. Также ни столкновение машин, ни пожар не помешали движению остальных автомобилей.

Несколько дней назад на КАД полыхал автомобиль.

Видео: Денис Смирнов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте