Массовое ДТП в ХМАО: При столкновении грузовиков и автобуса пострадали 7 человек

Сегодня утром, 4 марта, в ХМАО произошла массовая авария с двумя фурами и микроавтобусом.
ДТП произошло на 4-м километре автодороги Нягань - Паленки. Грузовик "Вольво" столкнулся с грузовиком "Ман" стоявшим на обочине. После удара грузовик вынесло на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом с пассажирами.
В момент ДТП в автобусе было 5 пассажиров и водитель. Все они доставлены в больницу. Пострадал и водитель "Вольво".
ГИБДД выясняет все детали ДТП.
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