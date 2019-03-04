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Массовое ДТП в ХМАО: При столкновении грузовиков и автобуса пострадали 7 человек

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В сети опубликовано видео с места ДТП в Югре.

Сегодня утром, 4 марта, в ХМАО произошла массовая авария с двумя фурами и микроавтобусом.

ДТП произошло на 4-м километре автодороги Нягань - Паленки. Грузовик "Вольво" столкнулся с грузовиком "Ман" стоявшим на обочине. После удара грузовик вынесло на встречку, где произошло  столкновение с микроавтобусом с пассажирами.

В момент ДТП в автобусе было 5 пассажиров и водитель. Все они доставлены в больницу. Пострадал и водитель "Вольво". 

ГИБДД выясняет все детали ДТП.

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Видео: ВК, Нягань.life | Новости

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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