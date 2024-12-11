Полицейский погиб в массовом ДТП в Шушарах

Пятеро человек пострадали.

В результате крупного ДТП, произошедшего в субботу, 1 февраля, на Московском шоссе, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. На месте аварии работали следователи и дознаватели.

Как сообщают очевидцы, на пересечении Московского шоссе с Паровозной улицей столкнулись три автомобиля: Газель, микроавтобус и машина полиции. По предварительным данным, основной удар пришелся на полицейский автомобиль, который получил серьезные повреждения. Газель в результате столкновения перевернулась.

На месте происшествия работали спасатели, которые извлекали пострадавших из повреждённых автомобилей. По факту ДТП проводится проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодой водитель в тяжёлом состоянии после аварии на КАД.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анатолий Казанцев)