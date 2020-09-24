Массовое ДТП с автобусом собрало пробку на Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга столкнулись несколько машин и автобус. Один автомобиль перевернулся, движение затруднено в обе стороны.

На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга произошла массовая авария, которая привела к образованию крупной пробки. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Один из автомобилей в результате столкновения перевернулся на крышу.

По информации 78.ru, инцидент случился после того, как один водитель попытался избежать столкновения и въехал в автобус. Обстоятельства произошедшего выясняют экстренные службы, работающие на месте. Как отмечает издание, пробка стоит в обе стороны.

На онлайн-картах видно, что проезд затруднён на участке от Новосаратовской улицы до Паткановской (вплоть до школы №338).

Фото: Яндекс Карты