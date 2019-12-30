Массовое ДТП произошло сегодня утром в Петербурге

Стало известно, что сегодня утром, 25 января в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Информация поступила от группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" "ВКонтакте".
Авария случилась на Санкт-Петербургском проспекте, недалеко от парка Александрия. Сразу несколько леговых автомобилей столкнулись на проезжей части: один из них улетел в кювет, две стоят на шоссе.
На месте аварии сейчас работает карета скорой помощи, полиция и спасатели.
Ранее мы сообщили, что врезавшийся в ограждение автомобиль застопорил движение на дамбе.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )