Массовое ДТП произошло сегодня утром в Петербурге

О пострадавших информации на данный момент нет.

Стало известно, что сегодня утром, 25 января в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Информация поступила от группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" "ВКонтакте".

Авария случилась на Санкт-Петербургском проспекте, недалеко от парка Александрия. Сразу несколько леговых автомобилей столкнулись на проезжей части: один из них улетел в кювет, две стоят на шоссе.

На месте аварии сейчас работает карета скорой помощи, полиция и спасатели.

Ранее мы сообщили, что врезавшийся в ограждение автомобиль застопорил движение на дамбе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте