Врезавшийся в ограждение автомобиль застопорил движение на дамбе

Пострадавших в ДТП не оказалось.

Утром 24 января движение на петербургской дамбе встало из-за аварии: в разделительное ограждение въехал автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили петербуржцы, проезжающие из Кронштадта в сторону Горской.

Других машин на месте происшествия автомобилисты не заметили, поэтому возможно, иномарка попала в неприятность по своей вине. Возле вставшей на дамбе машины толпилось несколько растерянные человек, но пострадавших вроде бы не оказалось.

Одиночное ДТП забило дорогу пробкой, движение шло очень медленно.

Ранее мы рассказывали, что дюжину драчунов с Заставской улицы массово отвели в полицию после конфликта.

Видео: Эльдар Сиютматов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте