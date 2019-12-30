Дюжину драчунов с Заставской улицы массово отвели в полицию после конфликта

Причиной драки стал невежливый "Порше".

Вечером четверга, 23 января, полиция Московского района получила сообщение о массовой драке мужчин на Заставской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Приехавшие полицейские уладили конфликт, 12 человек доставили в отдел, где в их отношении составили административные протоколы по мелкому хулиганству и уголовное дело о хулиганстве. Как выяснилось, яблоком раздора в вечерней потасовке оказался автомобиль "Порше": водитель решил проехать по тротуару.

Отмечается, что никому из драчунов не понадобилась помощь медиков, в полицию с информацией по данному факту больше никто не обращался.

Ранее с петербургского лихача взыскали 51 штраф за нарушения на дорогах.

Фото: Piter.TV