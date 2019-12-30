С петербургского лихача взыскали 51 штраф за нарушения на дорогах

Мужчина упорно не платил штрафы.

Любитель лихой езды из Петербурга накопил более 50 административных штрафов ГИБДД, сообщила 24 января пресс-служба ФССП по городу и области.

Отмечается, что 42-летний мужчина многократно нарушал скоростной режим, а также парковался не по правилам. На счету лихача оказалось более 46 тысяч рублей по 51 штрафу, однако мужчина не торопился гасить долг. Сотрудники ФССП не обнаружили денег на банковских счетах нарушителя, но выяснили, что петербуржец ведет индивидуальное предпринимательство, и принудительно взыскали долг из его зарплаты.

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Фото: Piter.TV