В Петербурге на 2,8% увеличилась ставка аренды в БЦ класса А

Эксперты прокомментировали количество сданных кв.м. в Петербурге за 2019 год.

В Санкт-Петербурге на 2,8% увеличилась ставка аренды в БЦ класса А. Ставка достигла более двух тысяч рублей за квадратных метр ежемесячно. Показатель учитывает НДС и операционные расходы. Об этом сообщил "Арендатор.ру" со ссылкой на аналитиков из Knight Frank St Petersburg.

Специалисты установили, что по результатам 2019 года суммарная арендопригодная площадь офисов составила 3,4 млн квадратных метров. Из них 80 процентов предназначено для сдачи. В общей сложности за год в городе введено в эксплуатацию 127 тысяч квадратных метров. Этот показатель в два раза меньше по сравнению с данными 2018 года. Основные объемы офисных метров появились во втором полугодии.

Арендодателям удалось сдать за год 144 тысячи квадратных метров. Показатель на шесть процентов выше, чем в 2018 году. Наиболее активными арендаторами считаются IT-корпорации, а также организации, связанные с нефтегазовым сектором. Они снимали по 30 и 37 процентов площадей соответственно.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" сдали в аренду за рубль.

Фото: Piter.tv

