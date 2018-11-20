Фото: на съезде с моста Бетанкура столкнулись три автомобиля

Все транспортные средства получили повреждения.

Утром 1 февраля в центре Петербурга произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, на съезде с моста Бетанкура столкнулись сразу три автомобиля. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как сообщают свидетели, виновником аварии стал водитель Subaru. Он подбил одну из машин, которая по инерции врезалась в третью. По предварительной информации никто из людей в дорожно-транспортном происшествии не пострадал, чего не скажешь об авто. Все они получили повреждения разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что на Котина грузовик забрался на трамвайные пути и застрял.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург