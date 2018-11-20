На Котина грузовик забрался на трамвайные пути и застрял

Нарушение ПДД привело к задержке общественного транспорта.

В Красносельском районе Петербурга застрявшая грузовая фура стала препятствием для трамваев. Машина не смогла проехать на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова. По информации от очевидцев, водитель пытался пересечь проезжую часть по рельсам городского транспорта.

Происшествие на видео записали местные жители. На кадрах видно, что авария собрала пробку из-за временно остановившегося движения трамваев. Пассажирам пришлось пересаживаться на другие виды транспорта. На месте работали представители полиции.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб