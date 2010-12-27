Шесть столкнувшихся машин забили пробкой Рябовский путепровод

Водители винят скользкую дорогу.

Утром 26 ноября на Рябовском шоссе столкнулись сразу шесть автомобилей. Фото с места ДТП передают в соцсети очевидцы.

В ответ на комментарии о том, что виноваты не обменянные вовремя шины, и "организатором" ДТП стал автомобиль на летней резине, некоторые автолюбители отметили скользкую дорогу.

Фигню пишут про чайников. Там очень скользко. Ехал небыстро (50 или 60), передо мной никого не было, и то остановился в метре или двух, сцепление с дорогой было очень плохое (я на мишленовских шипах). Только начинаешь тормозить, сразу абс срабатывает, отпускаешь, только касаешься педали, снова абс трещит, тачка не тормозит, и так много раз. – рассказал подготовившийся к зиме Андрей Д.

Также водители подчеркивают, что лед был только на виадуке: до и после него дорога оставалась вполне пригодной для безопасной езды. На путепроводе образовалась пробка.

О пострадавших в ДТП информации пока не поступало. Ведется проверка.

Фото: Мирон Растов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте