Массовое ДТП произошло на Маршала Жукова

Движение в направлении Горелово затруднено на расстоянии около полутора км.

Во вторник, 10 декабря, на юго-западе Петербурга произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям очевидцев в соцсетях, массовая авария случилась на пересечении путепровода Маршала Жукова и Таллинского шоссе. Данные о пострадавших пока уточняются.

Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает, что движение на проспекте Маршала Жукова в направлении Горелово затруднено на расстоянии около полутора км.

Водителей просят рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов в ближайшее время.

Ранее мы сообщили о том, что учебное авто влетело в кроссовер в Красном Селе.

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