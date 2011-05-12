Учебное авто влетело в кроссовер в Красном Селе

В учебном автомобиле присутствовал опытный инструктор, у которого есть дублирующая педаль тормоза.

В понедельник, 9 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием учебного автомобиля белого цвета, который столкнулся с серым кроссовером на перекрестке.

Как сообщает Telegram-канал "Транспортный коллапс, Красное Село. Новости и события", в учебном автомобиле присутствовал опытный инструктор, у которого есть дублирующая педаль тормоза.

Кроссовер следовал по главной дороге, когда ученик и инструктор проигнорировали знак "Уступи дорогу". Вероятно, именно это стало причиной столкновения с другим участником дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что автобус съехал в кювет и перевернулся в Колпино.

Фото и видео: Telegram / Транспортный коллапс, Красное Село. Новости и события