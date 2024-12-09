Автобус съехал в кювет и перевернулся в Колпино

Детали инцидента пока выясняются, информация о возможных пострадавших отсутствует.

В понедельник, 9 декабря, на пересечении Софийской улицы и Заводского проспекта в Колпино голубой автобус съехал с дороги и оказался в кювете, сообщают свидетели происшествия в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП".

На представленных кадрах видно, что общественный транспорт съехал с трассы и перевернулся набок. Значительных повреждений на автобусе не видно. От сильного удара транспортное средство отклонилось от траектории движения и оказалось вне дороги.

Предварительно известно, что авария произошла около 09:00. Согласно сервису "Яндекс.Карты", движение на участке дороги не затруднено пробками. Детали инцидента пока выясняются, информация о возможных пострадавших отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что водитель эвакуатора совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти.

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