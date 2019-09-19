На видео попало столкновение шести машин на КАД

На внутреннем кольце автодороги собралась огромная пробка.

Днем 19 сентября на внутреннем кольце КАД произошла массовая авария. Момент столкновения автомобилей попал в объектив видеорегистратора.

Очевидцы насчитали шесть участников аварии, стоящих в двух левых рядах автодороги. Свидетели происшествия утверждают, что виновником ДТП стал гонщик, который перестраивался с левого на центральный ряд и, по всей видимости, не справился с управлением. Машины раскидало по проезжей части.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", на месте аварии образовалась большая пробка. Она протянулась на расстояние 4,8 км — от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Автомобилисты стоят в заторе больше получаса.

Ранее мы писали, что в поселке Сиверский произошло очередное ДТП с перевертышем.

Видео: ВКонтакте / RU_CHP: Первый по происшествиям