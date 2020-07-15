Массовые сбои мобильного интернета зафиксировали петербуржцы

Все из‑за мер безопасности в сети.

В течение июня и июля 2025 года по всей России зафиксировано более двух тысяч случаев временного отключения мобильного интернета. Проблемы затронули не только приграничные и стратегические регионы, но и крупные города и удалённые области. Власти заявили, что такие меры направлены на обеспечение безопасности и предотвращение внешнего вмешательства, в том числе через использование мобильных сетей для управления дронами.

Сбой работы сетей привел к временным проблемам в работе банковских приложений, платёжных систем, сервисов такси и навигации. В то же время ряд отечественных сервисов и платёжная система "Мир" продолжали функционировать. Правозащитники отмечают, что меры также создают дополнительный контроль над информацией и коммуникациями граждан.

Представители операторов связи сообщили, что в настоящий момент сеть восстановлена и работает в штатном режиме. Пользователи, пострадавшие от отключений, массово выражали недовольство через социальные сети и обращения к провайдерам.

