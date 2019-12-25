Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге может начаться в середине января

Раньше других привиться смогут медики, силовики и учителя.

В пятницу, 25 декабря, стали известны примерные сроки массовой вакцинации "Спутник V" в Петербурге: планируется, что она начнется в середине января 2021 года. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатор города Олега Эргашева.

Эргашев отметил, что приоритет в получении вакцины будут иметь медики, силовики и учителя. Администрация Петербурга поручило разработать сайт, с помощь которого любой желающий сможет записаться на процедуру. Сейчас разработчики доделывают его.

Кроме того, чиновник напомнил, что в каждой упаковке отечественной вакцины содержится по 5 доз, соответственно, прививается группа из этого же количества человек. Таким образом, могут возникать свободные места.

Всего в Петербуге действуют 70 пунктов вакцинации. Город располагает 7 тысячами доз "Спутник V". За прошедшую неделю было привито 3,8 тысяч человек, еще 3 тысячи ожидают ближайшего приема.

Ранее мы рассказали о том, что в Колпино открылся новый корпус больницы № 33.



Фото: Piter.TV