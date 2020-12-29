Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января

Все готово к переходу России к более широкой вакцинации населения с 18 января. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на просьбу президента Владимира Путина начать массовую вакцинацию населения.
Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить Ваше поручение.
Татьяна Голикова, вице-премьер
Вице-премьер рассказала, что для перехода к масштабной вакцинации планируется провести консультации с субъектами страны.
Голикова отметила, что производители вакцин предпринимают "решительные мероприятия, меры для того, чтобы еще нарастить объемы выпуска вакцин".
Также Голикова заявила, что российские вакцины эффективны против нового штамма COVID-19.
Видео: kremlin.ru
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