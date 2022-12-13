Хоккеисты СКА и ЦСКА устроили массовую драку после пятого матча полуфинала Кубка Гагарина

В игре снова одержали победу москвичи со счётом 3:7.

Матч СКА-ЦСКА, проходивший в понедельник, 10 апреля, завершился массовой дракой хоккеистов. Команды сражались за победу в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Ещё до конца игры соперники проявляли друг к другу агрессию, которую, однако, сумели подавить арбитры. Затем защитник петербургской команды Педан ударил Провольнева в спину, за что получил 4 минуты штрафа. В результате оба игрока были удалены на последних минутах матча, затем аналогичная ситуация произошла с Никишиным и Дыбленко. После окончания игры разразилась массовая драка, которую тоже пришлось устранять арбитрам.

Отметим, что в игре снова одержал победу ЦСКА со счётом 3:7. Петербуржцы уступают москвичам в серии до четырех побед.

Фото: СКА