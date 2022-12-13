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СКА проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина со счётом 3:7
Сегодня, 22:57
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СКА проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина со счётом 3:7

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В начале игры петербургские игроки – Эмиль Галимов и Александр Никишин – забросили две шайбы.

В понедельник, 10 апреля, петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина со счётом 3:7. Встреча проходила в Ледовом дворце. 

В начале игры петербургские игроки – Эмиль Галимов и Александр Никишин – забросили две шайбы. Игроки ЦСКА отправили в ворота противника пять шайб. Отличились Михаил Григоренко (дубль), Андрей Светлаков, Константин Окулов и Максим Мамин).

В конце матча Александру Волкову удаётся отыграть одну шайбу. Но через 14 секунд форвард ЦСКА Михаил Григоренко оформляет хет-трик, а за минуту до конца матча Константин Окулов забивает вторую шайбу в матче.

Ранее СКА проиграл ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина. Игра завершилась счётом 4:0 в пользу москвичей.

Фото: СКА

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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