Массовая драка на Ветеранов попала на видео

Она случилась около 3 часов ночи 16-го июня.

Ночью 16-го июня на проспекте Ветеранов произошло драка. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

По словам очевидцев, в конфликте участвовала группа из пяти человек и молодой человек с девушкой. Драка завязалась на тротуаре, а затем переместилась на проезжую часть, при том, что тогда там ездили машины. Свидетели утверждают, что ситуацию разрешили полицейские, которые проезжали мимо.

Как минимум один человек пострадал, его забрали сотрудники "скорой помощи". Подробности пока не сообщаются.

Ранее в Елизаветинской больнице произошла драка между охранниками и родственниками умерших пациентов.

Видео: Piter.TV