В Елизаветинской больнице произошла драка между охранниками и родственниками умерших пациентов

На данный момент конфликт разрешен.

Днем 15-го июня в Елизаветинской больнице произошла драка между охранниками, родственниками погибших пациентов и родственниками тех, кто сейчас проходит лечение, сообщил "Петербургский дневник".

Люди находились в очереди, чтобы пройти в канцелярию за документами. На некоторых долгое время ожидания сказалось негативно, посетители устроили драку. Сотрудникам пришлось вызвать полицию.

В Елизаветинской больнице отметили, что сейчас в стационар поступает более 300 человек в сутки. За прошедшие выходные в учреждении на Вавилова умерли 54 человека.

Ранее вице-губернатор Петербурга рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

Фото: vk.com/elizspb