Полиция задержала 20 человек.

Массовая драка мигрантов в хостеле в Новой Москве попала на видео. По информации от очевидцев, в конфликте приняли участие свыше 20 человек. Они якобы не смогли поделить койки. Инцидент зафиксирован в учреждении по улице Адмирала Корнилова.

В настоящее время участников потасовки задержала полиция. Семерых хулиганов арестовали на 12 суток. В их отношении составлены административные протоколы о мелком хулиганстве Еще пятерых оперативники вернут на родину из-за нарушения режима пребывания в РФ.

Решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и об их депортации. Владимир Васенин, глава Управления информации и общественных связей МВД по региону

Сейчас задержанные размещены в Центре временного содержания иностранных граждан. Остальные молодые люди получили протоколы по статье 3.18.1 КоАП.

Массовая драка на Красносельском шоссе с участием мигрантов привела к задержаниям и уголовным делам.

Видео: МВД России