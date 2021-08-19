Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

Потасовка произошла в ночь на 19 августа.

В Новой Москве произошла массовая драка с участием мигрантов. Об этом информирует Telegram-канал "МК: срочные новости".

Потасовка состоялась в ночь 19 августа в жилом комплексе "Испанские кварталы". В настоящее время неизвестно, что стало причиной массового столкновения. Отмечается, что в драку вмешались сотрудники охраны ЖК.

Ранее в Екатеринбурге в ночь на 15 августа произошла массовая драка. В конфликте принимали участие не менее 20 человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта все участники скрылись с места инцидента. В результате драки у некоторых девушек были выявлены порезы от стеклянных бутылок, одному пострадавшему повредили челюсть.

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