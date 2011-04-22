В Екатеринбурге произошла массовая драка

В ней участвовало не менее 20 человек.

В Екатеринбурге в ночь на 15 августа произошла массовая драка. Об этом информирует сетевое издание E1.ru.

Отмечается, что в конфликте принимали участие не менее 20 человек. По данным СМИ, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент неизвестно, что стало поводом для драки.

Из-за чего началась драка — непонятно, здесь все перепили. Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько. из комментария очевидца

После конфликта все участники скрылись с места инцидента. Уточняется, что экстренные службы не приехали на место происшествия. В результате драки у некоторых девушек были выявлены порезы от стеклянных бутылок, одному пострадавшему повредили челюсть.

Ранее после падения с шестого этажа дома в Купчино скончалась 15-летняя девушка.

Видео: Telegram / Екатеринбург ЧП/ДТП