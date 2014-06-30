Массовая авария на КАД парализовала движение и вызвала пробку длиной 6,5 км

Четыре легковые машины перекрыли несколько полос на КАД создав серьёзную задержку движения.

Крупная авария произошла вечером на 71-м километре внутреннего кольца КАД. По данным очевидцев, столкнулись четыре легковых автомобиля, что привело к серьёзным затруднениям движения. Автобусы маршрута 82Э следуют с опозданием около 30 минут.

Образовалась протяжённая пробка длиной 6,5 километра — от Московского шоссе до Дачного проспекта. Водители, попавшие в затор, могут потерять до 35 минут, тогда как обычно проезд по этому участку занимает около пяти минут. На сервисе "Яндекс.Пробки" уровень загруженности в городе оценивается в 7 баллов, что превышает стандартные показатели для понедельника вечера.

На месте аварии работают три экипажа скорой помощи и спасатели. Разбитые автомобили оказались на нескольких полосах и перекрыли движение в значительной части участка, сообщили в telegram-канале "Дорожный инспектор". По прогнозам, ситуация на дорогах начнёт улучшаться в течение часа, а к 21:00 загруженность может снизиться до 2 баллов.

Фото: Piter.TV