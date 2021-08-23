В результате массового ДТП на Большом Сампсониевском проспекте пострадал ребёнок

11-летний ребенок получил ушибы.

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных ораганх 23 августа.

Авария произошла напротив дома №49 по Большому Сампсониевскому проспекту. По словам очевидцев, изначально между собой столкнулись автомобили BMW и Peugeot, после чего Peugeot влетел в черную Audi.

В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир BMW, получив ушибы. На место тут же прибыли сотрудники полиции, спасательных служб и скорой помощи. Информация о состоянии ребёнка не поступала.

Ранее мы писали, что петербуржец без прав задел семь автомобилей на похищенном BMW.

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