Петербуржец без прав задел семь автомобилей на похищенном BMW

Сотрудникам ДПС задержанный признался, что имел "непреодолимое желание" управлять автомобилем.

В Приморском районе мужчина без прав на чужом BMW устроил ДТП. Об этом сообщил источник Piter.TV.

Ранним утром 23 августа М. в состоянии алкогольного опьянения угнал BMW 520 со двора дома по проспекту Королёва, воспользовавшись оставшимися в замке зажигания ключами. Пьяный водитель задел семь автомобилей, прежде чем его остановили. Сотрудникам ДПС задержанный признался, что имел "непреодолимое желание" управлять автомобилем.

В отношении мужчины составили административный протокол.

Утром 23 августа Volkswagen на Бухарестской врезался в ограждение и сбил девушку.

Фото: Piter.tv