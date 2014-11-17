Строительство Петровского коллектора подходит к концу

Движение транспорта по Петровскому проспекту намерены восстановить в середине октября.

Пресс-служба Смольного со ссылкой на Комитет по энергетике сообщила о выходе на финальным этап строительства Петровского коллектора. Связанные со строительством ограничения транспортного движения будут сняты в октябре.

Проект канализационного сооружения на Петровском острове позволит избежать выпуска сточных вод в реки Ждановка и Малая Нева и направить их но очистку в Северную станцию аэрации. Помимо улучшения экологической обстановке новый коллектор позволит подключить к системе водоотведения социально значимую инфраструктуру города.

В пресс-службе Смольного сообщают, что на данный момент полностью завершены тоннелепроходческие работы; общая протяженность коллектора составляет 1,9 км. Строителям остается проложить около 600 м сетей. Благоустройство затронутой территории будет производиться после полной готовности объекта, в 2025-м году.

В период с 15-го по 20-е октября планируется полное восстановление транспортного движения по Петровской проспекту, под которым проводилась большая часть работы над коллектором.

Ранее мы рассказывали, что уровень очистки воды составляет 99,8%. Новый коллектор, в частности, позволит дотянуть этот показатель до 100%.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению