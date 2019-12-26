Масштабные поставки Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году

Об этом заявил Сергей Чемезов.

Масштабные поставки Су-57 в ВКС РФ начнутся в 2020 году. Об этом заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов "РБК". Спикер добавил, что со следующего года начнется программа по стабилизации авиастроительной отрасли

Надо ставить на крыло проект МС-21 - мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов напомнил бизнесмен

Эти задачи чиновник находит очень ответственными и мобилизирующими. Истребитель Су-57 является самолетом пятого поколения. Он служит для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Первые испытания воздушное средство прошло в 2010 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Чемезов предложил назначить "Ростех" оператором промышленного мусора.

Видео: YouTube/Airguardian, Mparovios3000, Techreporter.ru, T24