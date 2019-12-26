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Масштабные поставки Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году

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Об этом заявил Сергей Чемезов.

Масштабные поставки Су-57 в ВКС РФ начнутся в 2020 году. Об этом заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов "РБК". Спикер добавил, что со следующего года начнется программа по стабилизации авиастроительной отрасли

Надо ставить на крыло проект МС-21 - мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов

напомнил бизнесмен

Эти задачи чиновник находит очень ответственными и мобилизирующими. Истребитель Су-57 является самолетом пятого поколения. Он служит для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Первые испытания воздушное средство прошло в 2010 году. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Чемезов предложил назначить "Ростех" оператором промышленного мусора.

Видео: YouTube/Airguardian, Mparovios3000, Techreporter.ru, T24

Теги: армия, вкс, сергей чемезов, су-57
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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