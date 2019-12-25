Масштабная газификация пройдет в Волховском районе

До 2025 года в Ленинградской области будут газифицированы более 400 населенных пунктов.

Администрация Ленинградской области представила план газификации Новой Ладоги и других населенных пунктов Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По вопросу подключения домов в районе к газоснабжению состоялось совещание, которое провел зампред областного правительства по строительству и ЖКХ Михаила Москвина. Руководитель подчеркнул, что эта задача является одной и приоритетных на данный момент: так, в 2021-2025 годах во всем 47-ом регионе пройдет газификация свыше 400 населенных пунктов.

Заводы в региональных поселках предоставляет компания "Газпром газораспределение Ленинградской области". Газ предоставляется за счет областного бюджета.

Ранее мы рассказали о том, что дорожники закончили ремонт Выборгского шоссе.

Фото: Pixabay