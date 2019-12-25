Дорожники закончили ремонт Выборгского шоссе

На участок трассы "Парголово - Огоньки" уложили два новых слоя асфальта.

Во Всеволожском районе закончен ремонт участка Выборгского шоссе - трассы "Парголово – Огоньки" в рамках национального проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Мероприятия были выполнены от поворота на Медный завод до стыковки с федеральной трассой "Скандинавия". Там уложены 2 слоя нового асфальта, укреплены обочины, установлены новые ограждения.

Отметим, что при работах был использован щебеночно-мастичный асфальт, состав которого предотвратит образование колеи даже при условии плотного движения большегрузов.

Региональная трасса "Парголово – Огоньки" ведет в Выборгский район Ленинградской области. Ее общая протяженность составит 36 километров.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области