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Дорожники закончили ремонт Выборгского шоссе
Сегодня, 18:15
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Дорожники закончили ремонт Выборгского шоссе

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На участок трассы "Парголово - Огоньки" уложили два новых слоя асфальта.

Во Всеволожском районе закончен ремонт участка Выборгского шоссе -  трассы "Парголово – Огоньки" в рамках национального проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Мероприятия были выполнены от поворота на Медный завод до стыковки с федеральной трассой "Скандинавия". Там уложены 2 слоя нового асфальта, укреплены обочины, установлены новые ограждения.

Отметим, что при работах был использован щебеночно-мастичный асфальт, состав которого предотвратит образование колеи даже при условии плотного движения большегрузов.

Региональная трасса "Парголово – Огоньки" ведет в Выборгский район Ленинградской области. Ее общая протяженность составит 36 километров.

Ранее мы рассказали о том, что на пяти экотропах Ленобласти можно будет воспользоваться аудиогидами.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: всеволожский район, выборгское шоссе, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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