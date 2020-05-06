Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Масочный режим могут ввести по всей России. Об этом сообщили журналисты из "Коммерсанта" со ссылкой на совещание рабочей группы Государственного совета по борьбе с распространением коронавируса. Чиновники подчеркнули, что совещание по поводу введения режима на всей территории страны проводилось во вторник, 5 мая. В нем участвовал глава рабочей группы, мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что на данный момент масочный режим введен в нескольких субъектах России. В список включены Тульская, Тюменская, Нижегородская области, а также Московская область и Забайкалье. В отдельных регионах режим действует в рекомендательной форме. В Свердловской, Пензенской и других областях масочный режим является обязательным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поддерживает решение местных администраций о необходимости введения масочного режима. Чиновница добавила, что это правильный выбор в ситуации с распространением коронавируса по регионам.

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса.

Видео: Youtube/ Губернатор Калужской области Online