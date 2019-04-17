Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений

Массовые мероприятия вернут в последнюю очередь.

Отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничительных мер в России. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова пояснила, что есть такое эпидемиологическое правило – из режима выходят также постепенно, как в него входили. Поэтому финальной точкой выхода из режима самоизоляции станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.

При этом об ограничениях, которые могут быть сняты в первую очередь, можно будет говорить только к 12 мая. Именно к этой дате можно увидеть "результаты" майских праздников.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса.

Видео: kremlin.ru