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Масочные рейды уменьшили число нарушений в потребительском секторе
Сегодня, 15:20
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IRINA_CHALKINA

Масочные рейды уменьшили число нарушений в потребительском секторе

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Сегодня в городе не более 15 процентов организаций, работающих без QR-кодов.

В Северной столице масочные рейды привели к уменьшению числа нарушений в потребительском секторе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Отмечается, что в настоящий момент в Петербурге не более 15% организаций работают без QR-кодов. Более того, общее число нарушений во время пандемии COVID-19 снизилось с 43%  до 20%.

Напомним, что с 26 октября в Петербурге усилен контроль за соблюдением ограничительных мер.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запретят работу ресторанов и новогодние ёлки.

Фото:пресс-служба Смольного

Теги: беглов, масочные рейды, масочный режим, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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