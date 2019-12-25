Масочные рейды уменьшили число нарушений в потребительском секторе

Сегодня в городе не более 15 процентов организаций, работающих без QR-кодов.

В Северной столице масочные рейды привели к уменьшению числа нарушений в потребительском секторе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в настоящий момент в Петербурге не более 15% организаций работают без QR-кодов. Более того, общее число нарушений во время пандемии COVID-19 снизилось с 43% до 20%.

Напомним, что с 26 октября в Петербурге усилен контроль за соблюдением ограничительных мер.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запретят работу ресторанов и новогодние ёлки.

Фото:пресс-служба Смольного