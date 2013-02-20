Маслянистое пятно с запахом нефти покрыло Обводный канал

Специалисты ГУП "Водоканал" и ГУП "Пиларн" уже выехали на обследование.

В четверг, 25 августа, в Обводногом канале появилось огромное маслянистое пятно. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

Отмечается, что вода приобрела запах нефти. На кадрах видно, как акватория покрылась радужной плёнкой. Пятно хорошо просматривается со стороны Предтеченского моста и тянется вдоль канала.

На ситуацию отреагировали в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Сотрудники организации выехали на место обнаружения разлива для проведения обследования. Туда же направились представители ГУП "Пиларн", сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

В начале августа масляное пятно было замечено на Неве в районе Октябрьской набережной. Позже в Роспироднадозре объяснили, что явление возникло из-за идущих в то время дождей.

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