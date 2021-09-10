Масляное пятно растянулось по Неве в районе Октябрьской набережной

Некоторые горожане считают, что это может быть связано с праздником ко Дню ВМФ.

Утром 2 августа на проспекте Обуховской Обороны, 86, заметили огромное масляное пятно. Оно двигалось по Неве в сторону центра Петербурга.

Автор видео предполагает, что произошел разлив бензина. По словам петербуржцев, маслянистые пятна были замечены и у Большеохтинского моста.

Некоторые комментаторы предположили, что пятна появились из-за стоянки кораблей, которые участвовали в параде ВМФ. Официальных комментариев со стороны государственных органов пока не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что монтажника оштрафовали за сброс бетона с Биржевого моста.

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Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Юринов