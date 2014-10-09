Монтажника оштрафовали за сброс бетона с Биржевого моста

Действия рабочего попали на видео прохожей.

Рабочего оштрафовали за сброс бетона в Малую Неву при проведении работ по капитальному ремонту Биржевого моста. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Очевидец заснял на видео, как мужчина скидывает бетон в реку 17 мая. Как выяснилось, он работает в филиале "Искусственные сооружения" АО "ПО "Возрождение". Монтажнику и должностному лицу компании, который проводит работы на объекте, назначили штраф на общую сумму 51,5 тысяч рублей. Мужчина нарушил требования к охране водных объектов.

Компания получила предостережение.

Напомним, мост закрыли для движения 9 октября 2021 года в связи с проведением капитального ремонта. Сейчас там продолжается ремонт опор и пролетных строений. Мост планируют открыть к 320-летию Петербурга, то есть в 2023 году. Движение при этом могут запустить раньше.

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