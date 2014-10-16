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Росприроднадзор зафиксировал нефтезагрязнение на берегу Невы
Сегодня, 22:18
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Росприроднадзор зафиксировал нефтезагрязнение на берегу Невы

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Источником загрязнения стал старинный мачтопропиточный завод

Накануне специалисты Росприроднадзора провели проверку сообщений о загрязнений Невы в Кировском районе Ленобласти. Возле Отрадного сотрудники ведомства обнаружили, что причиной засорение реки стал старый мачтопропиточный завод, – рассказали в 47channel.ru со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Утечка нефтепродуктов произошла вследствие ликвидации производственного предприятия – на заводе ранее функционировала котельная на дизельном топливе. Вероятно из-за этого маслянистые стоки радужного цвета попали в акваторию реки, загрязнив тем самым береговую линию и прилегающей к ней земельный участок.

Ранее мы писали, что спасатели пытались локализовать разлив нефтепродуктов, однако ввиду негерметичности используемых барьерных сооружений это не вышло.

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

Теги: загрязнение невы, кировский район ленобласти, разлив нефтепродуктов, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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