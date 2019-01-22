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В Неве в Ленобласти произошел разлив нефтепродуктов
Сегодня, 15:42
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В Неве в Ленобласти произошел разлив нефтепродуктов

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На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В Кировском районе произошел разлив нефтепродуктов, сообщили 1 октября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Сегодня поступила информация о том, что в Неве в Отрадном обнаружили нефтепродукты. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. 

Спасатели обработали место разлива сорбирующим веществом и выставили боновые заграждения. Информация о происшествии передана в ЦУКС. 

Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские экологи собрали свыше 14 тонн опасных отходов за неделю. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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