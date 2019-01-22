В Неве в Ленобласти произошел разлив нефтепродуктов

В Кировском районе произошел разлив нефтепродуктов, сообщили 1 октября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Сегодня поступила информация о том, что в Неве в Отрадном обнаружили нефтепродукты. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.
Спасатели обработали место разлива сорбирующим веществом и выставили боновые заграждения. Информация о происшествии передана в ЦУКС.
Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что петербургские экологи собрали свыше 14 тонн опасных отходов за неделю.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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