В Неве в Ленобласти произошел разлив нефтепродуктов

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В Кировском районе произошел разлив нефтепродуктов, сообщили 1 октября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня поступила информация о том, что в Неве в Отрадном обнаружили нефтепродукты. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Спасатели обработали место разлива сорбирующим веществом и выставили боновые заграждения. Информация о происшествии передана в ЦУКС. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские экологи собрали свыше 14 тонн опасных отходов за неделю.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти