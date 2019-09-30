Петербургские экологи собрали свыше 14 тонн опасных отходов за неделю

Специалисты экологической аварийной службы ГУП "Экострой" совершили 38 выездов, в том числе на ликвидацию 34 аварийных ситуаций, обнаружение одного случая ртутного загрязнения и трех случаев химического загрязнения. Всего было собрано 12 килограммов ртутьсодержащих отходов.

За прошедшую неделю, с 23 по 29 сентября, экологические службыПетербурга получили 369 сообщений от граждан по вопросам экологии.

Специалисты экологической аварийной службы ГУП "Экострой" совершили 38 выездов, в том числе на ликвидацию 34 аварийных ситуаций, обнаружение одного случая ртутного загрязнения и трех случаев химического загрязнения. Всего было собрано 12 килограммов ртутьсодержащих отходов.

Служба СПб ГКУ "Пиларн" провела пять выездов для мониторинга акваторий на предмет нефтяного загрязнения. Активной пеной обработали акваторию реки в районе набережной Черной речки и акваторию Обводного канала в районе Кронштадта. Остальные места не показали признаков загрязнений нефтепродуктами.

В рамках работы системы приема опасных отходов от населения экологические службы приняли 14 тонн таких отходов. На утилизацию и обезвреживание отправилось 6,9 тонны старых автомобильных шин, 2 тонны батареек и аккумуляторов, 1,8 тонны бытовой и офисной техники, 1,4 тонны химических отходов, 1,1 тонны люминесцентных и 100 килограммов светодиодных ламп, 259 килограммов просроченных лекарств, 116 килограммов индивидуальных испарителей, 11 килограммов термометров, 61 килограмм устаревшей бытовой техники, включая картриджи.

Жители могут круглосуточно сообщать о проблемах экологической безопасности по телефону: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе ликвидировали разлив нефтепродуктов.

Фото: Правительство Петербурга