Машиностроители попросили Путина решить проблему роста цен металлопроката

Ассоциация предлагает рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины.

Машиностроители попросили президента Владимира Путина решить проблему роста цен металлопроката для внутренних потребителей. С обращением к главе государства обратилась некоммерческая организация, объединяющая компании российского специализированного машиностроения "Росспецмаш". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что цены на внутреннюю продукцию металлургии выросли в декабре на 35%, по некоторым видам — на 50%. Это, отмечают машиностроители, может привести к тому, что предприятия будут вынуждены поднять цены на выпускаемую продукцию. В свою очередь, это значит, что вырастут цены на сельхозтехнику, строительную, транспорт и технику для добычи полезных ископаемых.

Ассоциация предлагает рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат. Это, считают машиностроители, сделает цену на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах.

Ранее крыша одного из корпусов "Красного треугольника" обвалилась.

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