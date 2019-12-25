Машине пришлось выехать на встречную полосу на проспекте Стачек

В воскресенье, 3 мая, жители Петербурга заметили на проспекте Стачек автомобиль, который выехал на встречную полосу. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы сообщили, что легковушке пришлось проделать такой путь из-за резкого маневра "ГАЗели".
На фотографии видно, что транспортное средство практически не пострадало.
Детали случившегося на данный момент выясняются сотрудниками ДПС.
Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.
Фото: vk.com/spb_today
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