На проспекте Обуховской Обороны иномарка врезалась в забор в результате погони от инспекторов ГИБДД

Информация о "судьбе" правонарушителя не поступала.

Вечером 30 мая около 22:30 у моста Александра Невского в Петербурге водитель иномарки проигнорировал требование инспекторов ГИБДД об остановке. В результате чего образовалась погоня. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 31 мая.

Судя по кадрам, погоня была недолгой. Водитель иномарки пытался скрыться от сотрудников, но врезался в забор на проспекте Обуховской Обороны. Информация о "судьбе" правонарушителя не поступала.

Ранее мы писали, что в Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации поймали более 50 тысяч нарушений ПДД.

Видео: Piter.tv