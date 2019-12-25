В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации поймали более 50 тысяч нарушений ПДД

За первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более 50 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Городского мониторингового центра.
На сегодняшний день в Петербурге работает 20 таких комплексов, их количество планируется увеличить до 40. Данные комплексы фиксируют превышение разрешенной скорости на аварийно-опасных участках.
По данным ГИБДД, в апреле произошло 365 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 7 человек и пострадали 409.
Фото: pixabay
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