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В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации поймали более 50 тысяч нарушений ПДД
Сегодня, 15:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации поймали более 50 тысяч нарушений ПДД

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На сегодняшний день в Петербурге работает 20 таких комплексов.

За первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более 50 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Городского мониторингового центра.

На сегодняшний день в Петербурге работает 20 таких комплексов, их количество планируется увеличить до 40. Данные комплексы фиксируют превышение разрешенной скорости на аварийно-опасных участках.

По данным ГИБДД, в апреле произошло 365 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 7 человек и пострадали 409.

Фото: pixabay

Теги: камеры, нарушения пдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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