Машина влетела в забор на набережной реки Мойки

Как произошла авария, неизвестно.

Как стало известно вечером в четверг, 11 июня, на набережной реки Мойки, 36, произошел странный инцидент.

Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, как водитель "Ниссана" въехал в забор задней частью автомобиля. Петербуржец пошутил, что из-за того, что не было парковочного места, кто-то решил припарковаться поперек.

Однако неизвестно, как произошло ДТП и есть ли пострадавшие.

Ранее мы писали, что в ДТП на Киевском шоссе серьезно пострадал мужчина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте