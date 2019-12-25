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Машина влетела в забор на набережной реки Мойки
Сегодня, 21:05
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smirenny

Машина влетела в забор на набережной реки Мойки

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Как произошла авария, неизвестно.

Как стало известно вечером в четверг, 11 июня, на набережной реки Мойки, 36, произошел странный инцидент. 

Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, как водитель "Ниссана" въехал в забор задней частью автомобиля. Петербуржец пошутил, что из-за того, что не было парковочного места, кто-то решил припарковаться поперек. 

Однако неизвестно, как произошло ДТП и есть ли пострадавшие. 

Ранее мы писали, что в ДТП на Киевском шоссе серьезно пострадал мужчина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте  

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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