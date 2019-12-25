Машина влетела в забор на набережной реки Мойки

Как стало известно вечером в четверг, 11 июня, на набережной реки Мойки, 36, произошел странный инцидент.
Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, как водитель "Ниссана" въехал в забор задней частью автомобиля. Петербуржец пошутил, что из-за того, что не было парковочного места, кто-то решил припарковаться поперек.
Однако неизвестно, как произошло ДТП и есть ли пострадавшие.
Ранее мы писали, что в ДТП на Киевском шоссе серьезно пострадал мужчина.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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