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В ДТП на Киевском шоссе серьезно пострадал мужчина

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Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 11 июня около 14:30 на 53 километре Киевского шоссе произошло ДТП. 

Сообщается, что столкнулись "Скания" и эвакуатор. В результате аварии 41-летний водитель эвакуатора был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Петербуржцы в соцсетях поделились видеозаписью с места происшествия. 

Ранее мы писали, что водитель Uber сбил сотрудника ГИБДД на Университетском проспекте в Москве.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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