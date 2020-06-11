В ДТП на Киевском шоссе серьезно пострадал мужчина

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 11 июня около 14:30 на 53 километре Киевского шоссе произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись "Скания" и эвакуатор. В результате аварии 41-летний водитель эвакуатора был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Петербуржцы в соцсетях поделились видеозаписью с места происшествия.

Ранее мы писали, что водитель Uber сбил сотрудника ГИБДД на Университетском проспекте в Москве.

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