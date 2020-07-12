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Машина влетела в остановку на Московском проспекте

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Автомобиль получил сильные повреждения.

В ночь на воскресенье, 12 июля, машина влетела в остановку на Московском проспекте. Видеозапись с камер наблюдения, запечатлевшая случившееся, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Очевидцы уточняют, что остановку засыпали осколки, а автомобиль Hyundai Creta получил сильные повреждения. На данный момент предполагается, что перед столкновением в пострадавшую машину врезался неизвестный, который сразу же скрылся.

Обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются. 

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на пересечении Гражданского и Просвещения.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, машины, остановка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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